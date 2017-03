Indian Wells: Monica Niculescu, Irina Camelia Begu si Marius Copil vor juca in noaptea de vineri spre sambata

Prima va intra pe teren Monica Niculescu, care o va intalni pe elvetianca Timea Bacsinszky (16 WTA si cap de serie numarul 15), in mansa secunda a competitiei feminine.Aceasta partida este a doua de pe terenul 7 si va incepe in jurul orei 23:00, fiind transmisa de Digi Sport 3. Inainte se va juca, incepand de la ora 21:00, un meci masculin, intre Jiri Vesley (Cehia) si Renzo Olivo (Argentina).Tot pe terenul 7, la finalul zilei (in jurul orei 05:00), Marius Copil va da piept, in turul I, cu Horacio Zeballos (Argentina), locul 73 ATP (Digisport 2).In ultima intalnire de pe "Stadium 3", Irina Begu va evolua, in turul al doilea, cu americanca Louisa Chirico, locul 65 WTA (Digi Sport 3), informeaza News.ro.