​FedCup: Romania vs Marea Britanie se va disputa la Mamaia

Partidele tricolorelor cu britanicele se vor juca pe zgura, la cerinta fetelor si a lui Ilie Nastase, capitanul nejucator."Este important pentru noi ca jucam acasa si ca jucam pe zgura. Am vorbit cu fetele si am decis impreuna ca asa este cel mai bine. Sunt convins ca o sa avem tribunele pline, mai ales ca meciul are loc in orasul Simonei Halep" -Cea mai importanta jucatoare a echipei adverse este, fara indoiala, Johanna Konta, locul 10 WTA in acest moment. Urmeaza apoi, conform ierarhiei WTA, Heather Watson (locul 72 WTA) si Naomi Broady (locul 103 WTA). Din echipa de Fed Cup mai fac parte Laura Robson (209 WTA) si Jocely Rae (96 WTA la dublu).Serbia - AustraliaTaiwan - ItaliaCanada - KazahstanFranta - SpaniaRusia - BelgiaGermania - UcrainaSlovacia - OlandaBelarus - ElvetiaSUA - CehiaFinala Fed Cup 2017 se va disputa in zilele de 11 si 12 noiembrie 2017.