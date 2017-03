Indian Wells: Marius Copil, duel cu Horacio Zeballos in primul tur

Copil si Zeballos nu s-au mai intalnit pana in acest moment, iar invingatorul acestei partide va juca, in turul doi, cu australianul Nick Kyrgios, cap de serie numarul 15 si locul 16 ATP, care a fost direct acceptat in turul secund.Marius Copil, aflat in premiera la Indian Wells, s-a calificat pe tablou principal de simplu al competitiei de 1.000 de puncte, dupa ce l-a invins, cu scorul 7-6 (4), 6-3, pe americanul Denis Kudla, locul 130 ATP.In acest an, romanul este pentru a treia oara pe tabloul principal al unui turneu important venind din calificari, dupa Rotterdam si Dubai, competitii de 500 de puncte.In proba feminina de la Indian Wells, Irina-Camelia Begu, favorita 29 si pozitia 32 in ierarhia mondiala, va juca, in turul doi, cu Louisa Chirico (SUA), locul 65 WTA, care a trecut, cu scorul de 6-3, 6-3, de Francesca Schiavone (Italia), jucatoare venita din calificari si pozitia 157 in clasamentul mondial. Begu si Chirico nu s-au mai intalnit pana acum.