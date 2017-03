Indian Wells Monica Niculescu a invins-o in trei seturi pe Sorana Cirstea/ Halep, Begu si Niculescu, in turul doi

Jucatoarea Monica Niculescu, locul 45 WTA, a invins-o, miercuri, cu scorul 4-6, 6-3, 6-1, pe Sorana Cirstea, locul 66 WTA, in prima mansa a turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. In turul doi, Niculescu o va intalni pe elvetianca Timea Bacsinszky.Daca ne uitam mai departe pe traseu, ar putea aparea Kiki Bertens, Belinda Bencic sau Tsvetana Pironkova in turul trei.

Romania va avea trei reprezentante in turul doi: Simona Halep, Irina Camelia Begu - calificate in calitate de capi de serie, si Monica Niculescu.Niculescu si Cirstea s-au intalnit de sapte ori de-a lungul timpului, scorul fiind 5-2 in favoarea Monicai.