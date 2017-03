Indian Wells: Marius Copil, in ultimul tur al calificarilor - A trecut de Lukas Rosol

Copil, cap de serie numarul 12 in calificari, l-a invins, in runda inaugurala, cu scorul de 7-6 (5), 6-2, dupa o ora si opt minute, pe cehul Lukas Rosol (locul 155 ATP).In ultimul tur al calificarilor, Marius Copil il va intalni pe americanul Denis Kudla, favorit 19 si locul 130 ATP, care a trecut, cu scorul de 6-3, 6-3, de ungurul Marton Fucsovics, pozitia 144 in clasamentul ATP.Pentru accederea in ultimul tur al calificarilor la Indian Wells, Copil va primi opt puncte ATP si un cec in valoare de 4.075 de dolari, informeaza News.ro.