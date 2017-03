Indian Wells: Monica Niculescu vs Sorana Cirstea - miercuri, de la ora 21:00

Tragerea la sorti ne-a scos la iveala un duel romanesc in turul intai: colege la ultimul meci de FedCup al Romaniei (cel pierdut in fata Belgiei), Monica Niculescu si Sorana Cirstea se vor duela in runda inaugurala.Putem spune, fara sa gresim, ca Romania este 100% sigura ca va avea trei reprezentante in turul doi (Simona Halep, Irina Camelia Begu - calificate in calitate de capi de serie, si Monica Niculescu/Sorana Cirstea).Niculescu si Cirstea s-au intalnit de sase ori de-a lungul timpului, scorul fiind 4-2 in favoarea Monicai.In turul doi, una din cele doua jucatoare ale noastre o va intalni pe elvetianca Timea Bacsinszky. Daca ne uitam mai departe pe traseu, ar putea aparea Kiki Bertens, Belinda Bencic sau Tsvetana Pironkova in turul trei.