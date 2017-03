​PREZENTARE Indian Wells, "al cincilea" turneu de Grand Slam al anului  - Splendoare in deşertul californian

Va fi editia cu numarula competitiei californiene in ceea ce priveste intrecerile rezervate barbatilor si editiapentru circuitul feminin.categoria "ATP World Tour Masters 1000"categoria "WTA Premier Mandatory"Mare absent in 2016 (din cauza unei accidentari), Roger Federer va reveni la editia din acest an. Castigator la Australian Open dupa ce a reusit o evolutie entuziasmanta (titlul de Grand Slam cu numarul 18), Fedex este unul din favoritii la castigarea competitiei (s-a impus ultima data la IW in 2012).In 2005, Roger Federer si Lleyton Hewitt s-au intalnit in finala de la Indian Wells. Meciul a oferit unul din cele mai frumoase schimburi din istoria competitiei americane. Elvetianul a cucerit trofeul, dupa o victorie in trei seturi (6-2, 6-4, 6-4) - n.r. la acea editie era in vigoare sistemul cel mai bun din cinci seturi - In 2006 s-a jucat ultima data dupa regula "3 din 5" la competitia californiana.Novak Djokovic, Rafael Nadal, Andy Murray si Roger Federer au castigatdin turneele Masters disputate din 2008 si pana astazi.Nadal la Monte Carlo (9), Roger Federer la Cincinnati (7), Djokovic la Miami (6), Andy Murray in Canada si Shanghai (cate 3).Novak Djokovic 30Rafael Nadal 28Roger Federer 24Andy Murray 14*Incepand din 19901 Roger Federer 330-98 (victorii/infrangeri)2 Rafael Nadal 317-703 Novak Djokovic 298-624 Andy Murray 210-765 Andre Agassi 209-73.- decizie de ultim moment - accidentare la genunchiul stangVictoria Azarenka (campioana en-titre) - inlocuita de Vania KingAnna-Lena Friedsam - inlocuita de Ajla TomljanovićKarin Knapp - inlocuita de Océane DodinPetra Kvitova - inlocuita de Kurumi NaraSloane Stephens - inlocuita de Sorana Cirstea* In urma retragerii de la Indian Wells si Miami,, situatie de care va profita(sportiva din Germania va reveni pe prima pozitie a clasamentului).Milos Raonic (finalist in 2016) - inlocuit de Dmitry TursunovNicolas Almagro - inlocuit de Kevin AndersonSteve Darcis - inlocuit de Renzo OlivoFlorian Mayer - inlocuit de Guido PellaGilles Simon - inlocuit de Ryan HarrisonNovak DjokovicVictoria AzarenkaPierre-Hugues Herbert/ Nicolas MahutBethanie Mattek-Sands/ Coco VandewegheMiercuri dimineata a avut loc tragerea la sorti a meciurilor de pe tabloul masculin. Pe aceeasi parte se vor afla: Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Nick Kyrgios si Juan Martin del Potro. Putem vedea un "Fedal" inca din sferturi, in timp ce in semifinale ne-am putea delecta cu o confruntare Djokovic vs Nadal sau Djokovic vs Federer.Castigatoare a competitiei in 2015, Simona Halep s-a oprit la editia de anul trecut in sferturi, acolo unde a fost invinsa de Serena Williams. Liderul mondial s-a impus in doua seturi, scor 6-4, 6-3. Halep are de aparat in acest an 215 puncte. Mai multe detalii aici. Inceputul de an nu a fost unul prea bun pentru Simona. Cu unele probleme fizice, Halep a disputat putine partide si a pierdut deja pana acum doua meciuri: la Shenzhen cu Katerina Siniakova (turul 2) si la Australian Open cu Shelby Rodgers (turul I). Ultima partida disputata a fost la St. Petersburg: victorie cu Ana Konjuh (a abandonat inaintea confruntarii cu Natalia Vikhlyantseva).Cap de serie numarul 4 (castigatoare a competitiei in 2015), Simona Halep va avea tur liber in runda inaugurala (bye), iar in turul doi se va duela cu invingatoarea disputei dintreSimona s-a duelat cate o data cu fiecare din cele doua: 6-3, 6-0 cu Alison la Roma in 2015 si 6-2, 6-1 cu Donna la US Open (2013).Conform tragerii la sorti, Halep se afla pe partea inferioara a tabloului feminin de simplu, acolo unde se gaseste Angelique Kerber, favorita numarul doi.Turul doi: Alison Riske/ Dona VekicTurul trei: Kristina Mladenovic/ Eugenie Bouchard/ Annika BeckTurul patru: Samantha Stosur (australianca a eliminat-o la ultima editie de la Roland Garros)/ Anastasia SevastovaSferturi: Dominika Cibulkova/ Madison KeysSemifinale: Angelique KerberSe afla pe partea superioara a tabloului si va avea tur liber in runda inaugurala (bye). In turul al doilea se va duela cu invingatoarea disputei dintre Louisa Chirico si o sportiva venita din calificari.In turul trei, Begu (cap de serie numarul 28) o putea intalni pe Serena Williams, insa aceasta a declarat forfait in ultimul moment.Tragerea la sorti ne-a scos la iveala un duel romanesc in turul intai: colege la ultimul meci de FedCup al Romaniei (cel pierdut in fata Belgiei),se vor duela in runda inaugurala. Putem spune, fara sa gresim, ca Romania este 100% sigura ca va avea trei reprezentante in turul doi.s-au intalnit de sase ori de-a lungul timpului, scorul fiind 4-2 in favoarea Monicai.In turul doi, una din cele doua jucatoare ale noastre o va intalni pe elvetianca Timea Bacsinszky. Daca ne uitam mai departe pe traseu, ar putea aparea Kiki Bertens, Belinda Bencic sau Tsvetana Pironkova in turul trei.Patricia Maria Tig s-a calificat pe tabloul principal de la Indian Wells, dupa ce a trecut prin calificari. In primul tur, Tig o va intalni pe Mariana Duque-Marino (Columbia - locul 112 WTA - venita din calificari).Mai trebuie mentionat faptul ca Romania a mai avut o reprezentanta in calificari:Ana Bogdan (124 WTA) a fost invinsa in primul tur al calificarilor de Nao Hibino (81 WTA - Japonia), scor 4-6, 6-2, 7-6 (1). Meciul a durat doua ore si 12 minute.Aflat in partea de nord a Americii, Indian Wells-ul este unul din cele mai apreciate locuri din SUA. Aduna la un loc pasiunea pentru schi, tenis de camp, plaja si golf...Este destinatia perfecta din mai multe puncte de vedere.oferasi o temperatura medie anuala de 23 de grade Celsius. Indian Wells-ul se afla la doar, unul din cele mai importante orase din America.. In varsta de 72 de ani, Larry este un cunoscut om de afaceri american. Nascut in Manhattan, Ellison este presedinte executiv al(co-fondator).A avut patru sotii de-a lungul timpului si are doi copii: David Ellison si Megan Ellison. A devenit patronul de la Indian Wells in 2009, omul de afaceri fiind cunoscut drept un mare pasionat de tenis.Conform celor de la Forbes, Larry Ellison este al cincilea cel mai bogat om din SUA si al saptelea din lume - avere estimata laCompetitia californiana impresioneaza la capitolul arene. Indian Wells ofera conditii de Grand Slam, fiind turneul cel mai important aflat sub cele "patru mari" (n.r. Australian Open, Roland Garros, Wimbledon si US Open)., fiind printre primele in lume. Ierarhia este dominata categoric de Arthur Ashe (New York - US Open). A doua arena ca marime de la Indian Wells (n.r. Stadionul 2) are o capacitate de, iar Stadionul 3 are o capacitate deComplexul de la Indian Wells dispune de unIvan AndreevichEditia din 2016 a fost una de real succes, la meciuri luand parte in total- evenimentul a fost redat de pestede institutii de presa din intreaga lume.Au fost in total 13.677 de ore de difuzare interna si internationala. In total, competitia din 2016 a adunat. 55% din acestia au fost barbati si 45% femei. 68% au avut varsta cuprinsa intre 35 si 64 de ani.Indian Wells este cel mai important turneu dupa cele de Grand Slam. Este o competitie iubita atat de jucatorii participanti, cat si de spectatori. Editia din 2017 a adus pentru organizatori cheltuieli totale de peste(aici intra si premiile oferite jucatorilor), dupa cum informeaza site-ul oficial al ATP. Vor fi la starthard Plexipave (outdoor), directorul turneului esteIntre Bucuresti si Indian Wells este o. In momentul in care in desertul californian este ora 06:00, in Capitala este ora 16:00.- $1,175,505 si 1000 de puncte ATP/ 1000 WTA- $573,680 si 600 de puncte ATP/ 650 WTA- $287,515 si 360 de puncte ATP/- 146,575 si 180 de puncte ATP/ 215 WTA- $77,265 si 90 de puncte ATP/ 120 WTA- 41,350 si 45 de puncte ATP/ 65 WTA- $22,325 si 25 puncte ATP/ 35 WTA- $13,690 si 10 puncte ATP/ 10 WTACopiii de mingi au varsta cuprinsa intre 12 si 20 de ani. Beneficiile de a fi copil de mingi, conform organizatorilor: o oportunitate unica de a fi pe acelasi teren cu marii jucatori ai lumii; primesti programul oficial si echipamentul oficial al competitiei; primesti doua zile in plus de intrare gratuita la turneu; autografe si poze cu jucatorii preferati (sesiune speciala pentru ei); certificat de participare; petrecere a copiilor de mingi in ultimul weekend al competitiei.General Parking (semnalizat cu "G") inseamna o taxa deAudi Parking - Parcare dedicata unuia dintre sponsorii competitiei - sector notat cu "A".Parcare pentru persoanele cu handicapDaca cineva vrea sa ia parte la toate celevenind cu masina, o poate face in schimbul aExista, de asemenea, un loc special amenajat pentru cei care iubesc miscarea si vor sa vina. Organizatorii nu raspund pentru eventualele probleme care ar putea aparea (lovituri, furat, etc).Mingile oficiale ale turneului de la Indian Wells sunt. Conducatorii companiei se lauda pe site-ul oficial ca sunt in continuare producatorul cu cele mai vandute mingi de tenis din SUA. In, Penn a produs pentru prima data mingi de tenis - un numar de. In acest moment, Penn produce aproximativDe-a lungul timpului, au existat unele controverse legate de mingile Penn. Spre exemplu, la editia din 2015,, spunand despre mingi ca sunt. Sa speram ca la editia din 2017 nu vor exista controverse si ca mingile se vor ridica la nivelul asteptarilor.2016 Novak Djokovic2015 Novak Djokovic2014 Novak Djokovic2013 Rafael Nadal2012 Roger Federer2011 Novak Djokovic2010 Ivan Ljubicic2009 Rafael Nadal2008 Novak Djokovic2007 Rafael Nadal2006 Roger Federer2005 Roger Federer2004 Roger Federer2003 Lleyton Hewitt2002 Lleyton Hewitt2001 Andre Agassi2000 Alex Corretja2016 Victoria Azarenka2014 Flavia Pennetta2013 Maria Sharapova2012 Victoria Azarenka2011 Caroline Wozniacki2010 Jelena Jankovic2009 Vera Zvonareva2008 Ana Ivanovic2007 Daniela Hantuchova2006 Maria Sharapova2005 Kim Clijsters2004 Justine Henin2003 Kim Clijsters2002 Daniela Hantuchova2001 Serena Williams2000 Lindsay Davenport2009-pana in prezent: BNP Paribas Open2007-08: Pacific Life Open2005-06: Pacific Life Open presented by the City of Indian Wells2004: Pacific Life Open2002-03: Pacific Life Open presented by the City of Indian Wells2000-01: Tennis Masters Series Indian Wells presented by Newsweek1988-99: Newsweek Champions Cup1985-87: Pilot Pen Classic1982-84: Congoleum Classic1981: Grand Marnier/ATP Tennis Games1979-80: Congoleum Classic1976-78: American Airlines Tennis Games2009-pana in prezent BNP Paribas Open2007-08: Pacific Life Open2005-06: Pacific Life Open presented by the City of Indian Wells2004: Pacific Life Open2002-03: Pacific Life Open2000-01: Tennis Masters Series Indian Wells1999: Evert Cup1995-98: State Farm Evert Cup1994: The Evert Cup1992-93: Matrix Essentials Evert Cup1991: Virginia Slims of Palm Springs1989-90: Virginia Slims of Indian WellsTransmisia tv este asigurata de Tennis Channel, ESPN si ESPN 2. In Romania, competitia va putea fi urmarita in direct pe, ei putand sta pe genunchii celor cu care vin la meciurile de tenis. Daca locurile de langa nu se ocupa (din diverse motive), atunci ei pot fi lasati pe acele locuri, fiind atent supravegheati.Vor exista 32 de capi de serie (atat la feminin, cat si la masculin), acestia fiind stabiliti pe baza clasamentelor in vigoare (n.r. WTA si ATP). Favoritul numarul unu va fi pe parte superioara a tabloului, iar favoritul numarul doi pe cea inferioara.Este interzisa intrarea cu alcool, arme, substante ilegale, recipiente din sticla etc. Cei care nu se supun acestor reguli pot fi evacuati din incinta, cu toate ca au platit sume importante pentru achizitia biletelor. Exista, de asemenea, locuri special amenajate pentru cei in scaun cu rotile (atat pentru intrare, cat si pentru a viziona meciurile).Telefoanele mobile (smartphone) pot fi folosite fara probleme la Indian Wells, insa atata timp cat ele sunt mutate pe profilul silent. De asemenea, exista si(n.r. Sports Bar, Tennis Garden Village si pe Stadionul 2).Este interzisa fotografierea si inregistrarea in incinta "Indian Wells Tennis Garden" cu alt scop in afara de cel pentru uz personal. Pentru orice alte scopuri, este nevoie de acordul ATP World Tour.Pentru cei care au bilete pentru sesiunea de zi, acestia vor fi lasati sa iasa si sa intre de cate ori doresc doar atata timp cat vor avea pe mana o bratara speciala, care se gaseste la anumite standuri, in vecinatatea intrarii. Nu exista aceasta optiune si pentru cei care au bilete la sesiunea de seara.Pentru cei care vin la arene cu rucsac, trebuie mentionat faptul ca ar fi indicat ca acestia sa isi ia o marja de eroare din punct de vedere al timpului, existand cotroale amanuntite in acest sens (timp suplimentar pentru intrare).Apa poate fi procurata gratis doar din anumite centre, in apropierea Stadionului 1 si a Stadionului 2 existand niste fantani pentru baut apa si umplut anumite recipiente.Centrele de prim ajutor sunt localizate langa Stadionul 1, intrarea D, si langa Stadionul 2, intrarea G.In incinta complexului exista mai multe locuri speciale unde poate fi cumparata mancare si bautura.Fumatul este interzis in cea mai mare parte din locatiile complexului de la Indian Wells. De asemenea, si la multe dintre restaurantele din incinta este interzis fumatul.Spectatorii nu au voie sa vina la Indian Wells cu animalele. Singurele acceptate sunt cele care ii insotesc pe oamenii de ordine.Wifi-ul va fi gratis pentru toti platitorii de bilete de la Indian Wells, conectarea putand incepe la adresa. Este nevoie de unele setari pana la folosirea propriu-zisa a retelei.Fostele legende, membrii USTA (Federatia Americana de Tenis), personalul militar si antrenorii rezidenti primesc o reducere de 30% la tichetele de acces, la toate sesiunile care vor avea loc pana spre finalul saptamanii a doua. Nu vor mai exista reduceri de niciun fel in zilele de vineri, sambata si duminica (cand vor avea loc meciurile din sferturi, semifinale si finala).Nu ai voie sa dai informatii despre meciuri (scoruri) in timpul disputarii partidelor, aceasta fiind o masura venita sa interzica frauda de la pariuri.Organizatorii anunta ca exista lifturi pentru primele doua stadioane ca marime de la Indian Wells. Ele pot fi gasite la intrarile B si D pentru arena centrala si la intrarile G si H pentru stadionul 2.Spectatorii pot intra pe arene incepand cu ora 10:00 (ora de la Indian Wells) pentru meciurile din sesiunea de zi. Pentru sesiunile de seara, se poate intra incepand cu ora 16:30 (pot aparea modificari in functie de incheierea unor dispute).Biletele pierdute sau uitate vor putea fi inlocuite oricand, la un pret suplimentar deOrganizatorii vor anunta, din timp util, cand si unde vor avea loc sesiunile de autografe cu jucatorii preferati. Vor fi doarcare se primi autografe si vor putea face poze, acestia urmand sa primeasca niste bratari speciale (nu pot fi mai multi - timpul in care jucatorii ar fi obligati sa stea "in loc" fiind prea mare). Cine va fi peste cele 150 de locuri, nu va putea participa la o astfel de sesiune.In cazul in care meciurile sunt anulate din cauza ploii sau a vantului, organizatorii au precizat ca vor incerca sa il satisfaca pe titularul biletului cu o intrare "generala" pentru o sesiune ulterioara. Nu exista insa nicio garantie ca detinatorii de bilete vor putea fi lasati la sesiunile viitoare. Deci, singura varianta in care veti putea vedea 100% disputele este aceea ca si vremea sa fie de partea dumneavoastra.Spago, Chop House, Nobu, Piero's PizzaVinoNovak Djokovic (2008, 2011, 2014, 2015, 2016).Roger Federer - 3 (2004, 2005, 2006) si Novak Djokovic (2014, 2015, 2016).Roger Federer (2004, 2005, 2006, 2012, 2014, 2015) si Novak Djokovic (2007, 2008, 2011, 2014, 2015, 2016).John Newcombe - 1974.A fost depasit de John Alexander (7-5, 7-6).In 1974 si 1975, meciurile s-au disputat la "Tucson". Apoi, intre 1976 si 1978 la "Palm Springs", in 1979 si 1980 la "Rancho Mirage", intre 1981 si 1986 la "La Quinta", iar din 1987 si pana astazi la "Indian Wells".Lindsay Davenport, Serena Williams, Kim Klijsters, Daniela Hantuchova, Maria Sharapova, Martina Navratilova, Mary Joe Fernandez si Steffi Graf (toate cu cate doua).2-6, 7-5, 6-4 cu Jelena Jankovic.Un lucru mai putin placut s-a intamplat la editia din 1980. Atunci, turneul se disputa la "Rancho Mirage". S-a ajuns pana in faza semifinalelor, acolo unde s-au calificat numai jucatori din SUA. Jimmy Connors (1) vs Brian Teacher si Peter Fleming (8) vs Gene Mayer (6).Indian Wells Tennis Garden78-200 Miles AvenueIndian Wells, CA 92210Phone:Box Office: 760-200-8000 or 1-800-999-1585Administration: 760-200-8400Tennis Club: 760-200-8200Site oficial: www.bnpparibasopen.com