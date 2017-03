​Indian Wells: Marius Copil, in calificarile competitiei californiene - Duel cu Lukas Rosol

Va fi editia cu numarul 42 a competitiei californiene in ceea ce priveste intrecerile rezervate barbatilor si editia 29 pentru circuitul feminin.

In varsta de 26 de ani, Marius se afla la cea mai buna clasare din cariera (111 ATP), iar de-a lungul timpului s-a duelat o singura data cu Lukas Rosol (castigator al turneului de la Bucuresti in 2013) - jucatorul din Cehia a castigat in Cupa Davis, in 2011, scor 6-4, 7-6(2).Daca il va invinge pe Rosol, Copil il va intalni in ultimul tur al calificarilor pe invingatorul disputei dintre Denis Kudla (SUA - cap de serie numarul 19 in calificari) si Marton Fucsovics (Ungaria).Romania sta mult mai bine pe tabloul feminin, acolo unde are deja patru jucatoare pe tabloul principal: Simona Halep, Irina-Camelia Begu, Monica Niculescu si Sorana Cirstea.categoria "ATP World Tour Masters 1000"categoria "WTA Premier Mandatory"Competitia masculina va avea loc in perioada 9-19 martie 2017.