​Indian Wells: Sorana Cirstea vs Monica Niculescu in primul tur

Cap de serie numarul 4 (castigatoare a competitiei in 2015),va avea tur liber in runda inaugurala (bye), iar in turul doi se va duela cu invingatoarea disputei dintre Alison Riske si Donna Vekic. Simona s-a duelat cate o data cu fiecare din cele doua: 6-3, 6-0 cu Alison la Roma in 2015 si 6-2, 6-1 cu Donna la US Open (2013).Conform tragerii la sorti, Halep se afla pe partea inferioara a tabloului feminin de simplu, acolo unde se gaseste Angelique Kerber, favorita numarul doi.Turul doi: Alison Riske/ Dona VekicTurul trei: Kristina Mladenovic/ Eugenie Bouchard/ Annika BeckTurul patru: Samantha Stosur (australianca a eliminat-o la ultima editie de la Roland Garros)/ Anastasia SevastovaSferturi: Dominika Cibulkova/ Madison KeysSemifinale: Angelique Kerber.Se afla pe partea superioara a tabloului si va avea tur liber in runda inaugurala (bye). In turul al doilea se va duela cu invingatoarea disputei dintre Louisa Chirico si o sportiva venita din calificari.In turul trei, Begu (cap de serie numarul 28) ar putea aparea o confruntare cu Serena Williams, principala favorita la castigarea trofeului.Tragerea la sorti ne-a scos la iveala un duel romanesc in turul intai: colege la ultimul meci de FedCup al Romaniei (cel pierdut in fata Belgiei), Monica Niculescu si Sorana Cirstea se vor duela in runda inaugurala. Putem spune, fara sa gresim, ca Romania este 100% sigura ca va avea o reprezentanta in turul doi.Niculescu si Cirstea s-au intalnit de sase ori de-a lungul timpului, scorul fiind 4-2 in favoarea Monicai.In turul doi, una din cele doua jucatoare ale noastre o va intalni pe elvetianca Timea Bacsinszky. Daca ne uitam mai departe pe traseu, ar putea aparea Kiki Bertens, Belinda Bencic sau Tsvetana Pironkova in turul trei. Un eventual tur patru ar putea sa o scoata din joben pe Serena Williams.Mai trebuie mentionat faptul ca Romania mai are doua reprezentante in calificari: Patricia Maria Tig si Ana Bogdan.