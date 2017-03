Ilie Nastase: "Nu este corect fata de Rod Laver sau Pete Sampras sa se spuna ca Roger Federer e cel mai bun din toate timpurile"

"Nu este corect sa se spuna ca Federer este cel mai mare din toate timpurile. Nu este corect fata de jucatorii dinainte, ca Rod Laver sau Pete Sampras. Oamenii se uita la jucatorii din prezent, asa e la fiecare sport. Poate dupa Messi si Ronaldo va fi unul mai bun peste zece ani. Dar nu vreau sa compar, toti sunt mari campioni si au evoluat la cel mai bun nivel" -Nastase este castigator a doua titluri de Grand Slam de-a lungul carierei: US Open (1972) si Roland Garros (1973). A mai disputat doua finale la Wimbledon (1972 si 1976 - ambele pierdute). In acest moment, Ilie Nastase este capitanul nejucator al echipei de FedCup a Romaniei.In clasamentul turneelor de Grand Slam castigate, lider este Roger Federer, cu 18 titluri.1 Roger Federer 182 Pete Sampras, Rafael Nadal 143 Roy Emerson, Novak Djokovic 124 Rod Laver, Bjorn Borg 11 etc.