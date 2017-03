VIDEO ATP Acapulco: Sam Querrey, surprinzatorul castigator al trofeului - Rafael Nadal, a doua finala pierduta in 2017

Campion pe taram mexican in 2005 si 2013, Nadal nu a avut armele necesare pentru a-l invinge pe Sam. Inainte de disputarea finalei, Rafa conducea cu un categoric 4-0 in meciurile directe.Statistica nu a avut nicio valoare in finala de duminica dimineata (ora Romaniei), Querrey impunandu-se in doua seturi, scor 6-3, 7-6(3). Meciul s-a intins pe durata a 96 de minute.A fost al noualea turneu castigat de Sam de-a lungul carierei (al doilea de categorie "500"). De cealalta parte, Nadal a ratat ocazia de a castiga titlul cu numarul 70, performanta cu care ar fi intrat intr-un grup select: Jimmy Connors (109), Ivan Lendl (94), Roger Federer (89) si John McEnroe (77). Daca l-ar fi invins pe Querrey, Nadal ar fi castigat primul titlu pe hard dupa victoria de la Qatar ExxonMobile Open din 2014.