ATP Dubai: Andy Murray a cucerit trofeul, dupa ce l-a invins pe Fernando Verdasco

Cu toate ca a inceput mai bine finala turneului de la Dubai, Verdasco a "reusit" performanta de a pierde primul set cu 6-3, desi la un moment dat a condus cu 3-1. Andy a profitat de "cadourile" lui Nando, cel care a imprastiat puncte in toate partile.Fragilul echilibru din debutul setului al doilea s-a rupt in al treilea game: Andy s-a impus contra serviciului si a trecut la comanda mansei a doua. Fernando a continuat sa alterneze momentele foarte bune cu greselile copilaresti, iar britanicul s-a distantat la 4-2. Murray si-a mai trecut in cont un break, iar apoi a inchis finala pe propriul serviciu (6-2), dup o ora si 14 minute de la prima minge jucata.Pentru succesul de la Dubai, Andy Murray va primi 500 de puncte ATP si un cec in valoare de 523.330 de dolari, in timp ce Fernando Verdasco va incasa 256.565 de dolari si 300 de puncte ATP.Este primul titlu castigat de Andy la Dubai si al 45-lea turneu cucerit de-a lungul carierei.In urma victoriei de sambata, Murray va avea luni 12.040 puncte in ierarhia ATP (lider detasat: 9825 puncte are Novak Djokovic), in timp ce Fernando Verdasco va urca pana pe pozitia 28 in lume.