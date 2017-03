Horia Tecau si Jean-Julien Rojer au castigat turneul ​ATP de la Dubai

In finala, Horia si Jean-Julien au trecut de dublul Rohan Bopanna/ Marcin Matkowski (India/Polonia, scor 4-6, 6-3, 10-3.Cap de serie numarul patru, Tecau si Rojer au avut nevoie de o ora si 19 minute pentru a castiga finala de sambata. Este al 13-lea titlu cucerit impreuna de Horia si Jean-Julien.Cei doi castigatori vor primi din partea organizatorilor un cec comun de 157.570 dolari si 500 de puncte ATP in ierarhia de dublu.De-a lungul carierei, Tecau a castigat 30 de turnee ATP la dublu, pierzand si 17 finale. Ce a castigat alaturi de Rojer: 2014 - Zagreb, Casablanca, Bucuresti, s-Hertogenbosch, Washington, Shenzhen, Beijing si Valencia, 2015 - Rotterdam, Wimbledon si Turneul Campionilor de la Londra, 2016 - Madrid, si Dubai in 2017.