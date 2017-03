Maria Sharapova, fara wildcard la Roland Garros: "Nu putem invita un jucator sanctionat pentru consum de substante interzise"

"Investim 1,5 milioane de euro in lupta antidoping si nu putem invita un jucator sanctionat pentru consum de substante interzise. Nu putem, pe de o parte, sa marim fondurile pentru lupta antidoping si, pe de alta parte, sa o invitam pe ea. Integritatea este punctul nostru forte. Preferam ca ea sa revina complet reabilitata", a declarat noul presedinte al Federatiei Franceze de Tenis, Bernard Giudicelli, care a precizat totusi ca decizia de a nu-i acorda Mariei Sharapova un wildcard nu este definitiva.Maria Sharapova, care ispaseste o suspendare de 15 luni pentru un test pozitiv la meldonium la Australian Open 2016, a primit deja wild-card-uri pentru turneele de la Stuttgart, Madrid si Roma.Castigatoare de doua ori a French Open, in 2012 si 2014, Sarapova, fara clasament WTA in acest moment, nu va putea ajunge pe tabloul principal la Roland Garros, chiar daca va avea rezultate bune la cele trei turnee la care a fost invitata pana acum: Stuttgart (de 470 de puncte), Madrid (de 1.000 de puncte) si Roma (de 900 de puncte).Jucatorii direct acceptati pe tabloul principal sunt stabiliti pe baza clasamentului WTA, cu sase saptamani inaintea startului competitiei. Astfel, ea ar trebui sa fie in Top 100 la 17 aprilie, cand inca se afla in stare de suspendare. Rusoaica va reveni pe terenul de tenis la turneul de la Stuttgart, in 26 aprilie, prima zi dupa expirarea suspendarii.Ea ar putea participa pe baza rezultatelor obtinute abia la Wimbledon (3-16 iulie).