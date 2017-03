ATP Dubai: Tecau si Rojer, calificati fara joc in semifinalele probei de dublu

Kohlschreiber a fost invins, joi, de liderul mondial Andy Murray, cu 6-7 (4), 7-6 (18), 6-1, dupa un tiebreak maraton in setul al doilea si aproape trei ore de joc (2 h 55 min), renuntand sa mai joace la dublu.De remarcat ca germanii ajunsesera in sferturi fara a juca in primul tur, beneficiind de retragerea cuplului Lucas Pouille (Franta)/Fernando Verdasco (Spania).Tecau si Rojer, favoritii numarul patru, si-au asigurat un cec de 38.690 dolari si 180 de puncte ATP, urmand sa-i intalneasca in penultimul act pe principalii favoriti, Henri Kontinen (Finlanda)/John Peers (Australia).Kontinen si Peers au castigat prima confruntare cu Tecau si Rojer, anul trecut, la Mastersul de la Monte Carlo, cu 6-2, 6-3, in optimi.