​ATP Acapulco: Novak Djokovic si Rafael Nadal, in sferturile competitiei

Novak Djokovic a castigat cu scorul de 4-6, 6-4, 6-4 in fata lui Juan-Martin Del Potro, dupa doua ore si 39 de minute. In urma acestui rezultat, scorul intalnirilor directe a devenit 12-4 pentru jucatorul din Serbia.In runda urmatoare, numarul 2 ATP se va duela cu australianul Nick Kyrgios (locul 17 ATP).Rafael Nadal a trecut in doua seturi de Paolo Lorenzi, scor 6-1, 6-1, dupa doar o ora si 7 minute. A fost a patra intalnire dintre cei doi jucatori, de fiecare data impunandu-se jucatorul iberic.In sferturi, Nadal il va intalni pe japonezul Yoshihito Nishioka (locul 86 ATP).1-Novak Djokovic - Juan Martin Del Potro 4-6 6-4 6-44-Dominic Thiem - Adrian Mannarino 7-5 6-32-Rafa Nadal - Paolo Lorenzi 6-1 6-1Steve Johnson - Ernesto Escobedo 7-6(5) 6-33-Marin Cilic - Borna Coric 6-3 2-6 6-3Yoshihito Nishioka - Jordan Thompson 6-4 3-6 6-06-Nick Kyrgios - Donald Young 6-2 6-4Sam Querrey - 5-David Goffin 6-2 6-3