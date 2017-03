​VIDEO ATP Dubai: Roger Federer, invins in optimi de Evgeny Donskoy (locul 116 ATP)

Donskoy s-a impus cu scorul de 3-6, 7-6 (7), 7-6 (5) in fata elvetianului, dupa doua ore si doua minute de joc. A fost prima intalnire dintre cei doi jucatori.Federer a irosit trei mingi de break in tiebreak-ul actului secund, iar rusul a castigat cu 9-7. In setul decisiv, Roger Federer a condus cu 5-2, insa Evgeny Donskoy a revenit uimitor si s-a ajuns din nou la tie-break, unde elvetianul a avut 5-1. Rusul s-a impus in cele din urma cu 7-5.In sferturile de finala, Donskoy il va intalni pe francezul Lucas Pouille, locul 15 ATP si favorit 7, care a trecut in turul doi de Marius Copil, locul 124 ATP, venit din calificari, scor 6-1, 6-4.Roger Federer a castigat de sapte ori turneul ATP de la Dubai (2003, 2004, 2005, 2007, 2012, 2014 si 2015).Evgeny Donskoy - 3-Roger Federer 3-6 7-6(7) 7-6(5)Damir Dzumhur - Marcel Granollers 6-3 6-41-Andy Murray - Guillermo Garcia-Lopez 6-2 6-0Robin Haase - 5-Tomas Berdych 3-6 6-3 6-44-Gael Monfils - Daniel Evans 6-4 3-6 6-17-Lucas Pouille - Marius Copil 6-1 6-4Fernando Verdasco - 6-Roberto Bautista 6-4 3-6 7-5Philipp Kohlschreiber - Daniil Medvedev 6-4 6-4