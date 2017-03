ATP Dubai: Marius Copil a parasit competitia in optimi - Invins de Lucas Pouille

Cap de serie numarul sapte, Lucas a fost jucatorul mai bun, acesta reusind in ambele seturi sa castige contra serviciului. Inceputul de meci a fost unul foarte bun pentru francez, acesta conducand la un moment dat cu 5-0. Pana la urma, setul l-a castigat cu 6-1.In a doua mansa, Pouille a facut break-ul la 2-2, iar setul i-a revenit cu 6-4. Meciul a durat doar 57 de minute.Pentru parcursul de la Dubai (acolo unde a venit din calificari) Marius va primi 34.100 de dolari si 65 de puncte in clasamentul ATP de simplu.7-Lucas Pouille - Marius Copil 6-1 6-4Fernando Verdasco - 6-Roberto Bautista 6-4 3-6 7-5Philipp Kohlschreiber - Daniil Medvedev 6-4 6-4.Dubai Duty Free Tennis Championship (din categoria "500") se disputa in perioada 27 februarie - 4 martie 2017. Suprafata de joc este hard (outdoor). Principalii favoriti ai intrecerii sunt Andy Murray, Stanislas Wawrinka (eliminat intre timp), Roger Federer si Gael Monfils. In 2016, trofeul a fost castigat de Stanislas Wawrinka. Prima editie a intrecerii a avut loc in anul 1993.