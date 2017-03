Andy Murray, atac la adresa Mariei Sharapova - Nu ar trebui acordate wild-card-uri trisorilor

Maria Sharapova, care ispaseste o suspendare de 15 luni pentru un test pozitiv la meldonium la Australian Open 2016, a primit deja wild-card-uri pentru turneele de la Stuttgart, Madrid si Roma.Suspendarea jucatoarei ruse expira la finalul lunii aprilie, iar organizatorii de la Wimbledon se confrunta cu o dilema in privinta acordarii unui loc la Grand Slam-ul pe iarba pe care Sharapova l-a castigat in 2004.''Cred ca ar trebui sa muncesti din greu ca sa revii inapoi. Oricum, organizatorii turneelor vor face ce cred ei ca este mai bine pentru competitia lor. Daca ei cred ca numele mari vor vinde mai multe bilete, asta vor face. Sharapova are o sansa de a-si imbunatati clasamentul pana la punctul in care nu va mai avea nevoie de un wild-card. Dar daca nu reuseste pana la Wimbledon, atunci va fi decizia organizatorilor daca va juca aici. Sunt sigur ca se vor gandi mult si temeinic despre ce va crede lumea si vor lua decizia corecta pentru ei'',