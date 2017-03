WTA: Shahar Peer se retrage din tenisul de performanta la 29 de ani

"Vreau sa va impartasesc una dintre cele mai grele decizii pe care le-am luat in viata mea. Dupa 23 de ani, din care 13 la nivel profesionist, ma retrag. Am luat aceasta decizie din cauza unei inflamatii cronice la umar, ce ma impiedica de doi ani sa evoluez la nivelul la care sunt obisnuita",In cariera ei, inceputa in circuitul profesionist in 2004, Peer a castigat cinci turnee la simplu, Suzhou (WTA 125), in 2013, Guangzhou, Taskent, in 2009, Pattaya City, Praga si Istanbul, in 2006, si a mai disputat alte patru finale, obtinand premii in valoare totala de 5,15 milioane de dolari.Ea a fost prima jucatoare din Israel care a acces in sferturile de finala ale unui Grand Slam, la Australian Open, in 2007, repetand performanta la US Open, in acelasi an, si tot prima sportiva din tara ei care a evoluat intr-un stat din Peninsula Arabica, la Qatar Open, in 2008. In Cupa Federatiei, Peer a jucat 76 de partide, castigand 45.Ultimul meci pe care Shahar Peer l-a disputat a avut loc in urma cu un an, in turul I al calificarilor turneului de la Monterrey.