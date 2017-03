VIDEO ATP Acapulco: Rafael Nadal, loviturile zilei in meciul cu Mischa Zverev

Rafael Nadal a ridicat in picioare de mai multe ori publicul mexican, dupa ce a reusit cateva puncte superbe in meciul cu Mischa Zverev. Spaniolul si germanul au reusit de altfel cel mai frumos schimb al zilei in meciul din primul tur de la Acapulco.Juan Martin Del Potro - Frances Tiafoe 6-4 3-6 7-6(1)2-Rafa Nadal - Mischa Zverev 6-4 6-31-Novak Djokovic - Martin Klizan 6-3 7-6(4)Yoshihito Nishioka - 7-Jack Sock 3-6 6-2 6-14-Dominic Thiem - Gilles Simon 7-6(7) 6-36-Nick Kyrgios - Dudi Sela 3-6 6-3 6-3Sam Querrey - Kyle Edmund 6-2 4-6 6-3Paolo Lorenzi - Lu Yen-Hsun 4-6 6-3 6-43-Marin Cilic - Alexandr Dolgopolov 6-3 4-6 6-0Donald Young - Bernard Tomic 7-6(5) 0-0 (abandon Tomic).