ATP Dubai: Marius Copil, in optimile competitiei

Dupa un meci de o ora si opt minute, Copil a trecut de Jan-Lennard Struff (Germania - 59 ATP), scor 6-4, 6-2.Pentru parcursul de pana acum, Marius va primi 34.100 de dolari si 65 de puncte in clasamentul ATP de simplu.In urmatorul meci, Copil il va intalni pe Lucas Pouille (Franta - 15 ATP, cap de serie numarul 7).Marius Copil - Jan-Lennard Struff 6-4 6-2Daniel Evans - Dustin Brown 6-2 6-3Fernando Verdasco - Andreas Seppi 6-2 7-5Evgeny Donskoy - Mikhail Youzhny 6-4 6-4Damir Dzumhur - 2-Stan Wawrinka 7-6(4) 6-3Dubai Duty Free Tennis Championship (din categoria "500") se disputa in perioada 27 februarie - 4 martie 2017. Suprafata de joc este hard (outdoor). Principalii favoriti ai intrecerii sunt Andy Murray, Stanislas Wawrinka (eliminat intre timp), Roger Federer si Gael Monfils. In 2016, trofeul a fost castigat de Stanislas Wawrinka. Prima editie a intrecerii a avut loc in anul 1993.