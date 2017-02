Roger Federer ne asigura: "Imi place foarte mult ceea ce fac, mai am inca atat de mult in rezervor"

Citeste si"Inteleg ca oameni se intreaba daca nu ar fi fost momentul perfect pentru a ma retrage. Insa eu imi doresc sa continui sa joc inca multi ani. Daca m-am oprit timp de sase luni, anul trecut, nu am facut-o doar pentru a fi competitiv la un singur turneu, ci pentru mai multe sezoane. Am muncit foarte mult, imi place foarte mult ceea ce fac si mai am inca atat de mult in rezervor" -Pe 8 august, Roger va implini 36 de ani, insa varsta nu il sperie pe "Mister Perfect". Elvetianul se simte bine din punct de vedere mental si se pregateste la capacitate maxima de cateva zile."Mi-am putut reface plinul de energie petrecandu-mi timpul acasa, alaturi de familie, precum si la munte. A fost bine ca am putut profitat de tot ceea ce am trait in Australia. Am avut o mica problema la picior, care m-a jenat timp de zece zile la Melbourne. Am facut un RMN inainte de a veni la Dubai, care a relevat prezenta unui mic hematom, insa lucrurile evolueaza bine. De trei zile ma antrenez la capacitate maxima" -In prezent, Federer participa la turneul ATP de la Dubai, competitie unde s-a calificat in optimi dupa ce l-a invins fara nicio emotie pe Benoit Paire (6-1, 6-3, dupa doar 54 de minute).De-a lungul unei cariere de invidiat, Federer a castigat doar din premiile din tenis $101,605,085. A castigat 1087 de meciuri si a pierdut 245. A devenit pentru prima data numarul unu mondial la data de 2 februarie 2004. In 2017, Fedex are un bilant foarte bun: 7 victorii si nicio infrangere in meciurile oficiale.Roger are 18 Grand Slam-uri castigate, dupa cum urmeaza: sapte la Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012), cinci la Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017), cinci la US Open (2004, 2005, 2006, 2007, 2008) si un trofeu la Roland Garros (2009).