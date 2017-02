Garbine Muguruza: "Nici macar nu mi-o mai aduc aminte pe Sharapova, nu sunt interesata de revenirea ei"

"Jucatorii nu sunt interesati de revenirea ei. Personal, nici macar nu mi-o mai aduc aminte pe Sharapova. Da, pentru turnee este o veste buna, pentru ca atentia mass-media va fi concentrata asupra ei. Insa, din nou va spun, pe noi cei din circuit nu ne intereseaza subiectul" - a precizat Garbine Muguruza, pe un ton care poate fi interpretat usor rautacios.De-a lungul timpului, Muguruza si Sharapova s-au intalnit de trei ori, rusoaica impunandu-se de fiecare data (3-0): Roma (2013), Roland Garros (2014) si Montreal (2014).In varsta de 29 de ani, Maria a fost suspendata pret de 15 luni dupa un test pozitiv la meldonium.Maria a fost depistata pozitiv cu meldonium la Australian Open, in ianuarie 2016, dar si la o testare in afara competitiei, la Moscova, in februarie 2016. Sportiva din Rusia a anuntat rezultatele testelor in cadrul unei conferinte de presa, pe care a organizat-o, la 7 martie 2016, la Los Angeles.Federatia Internationala de Tenis a decis la 8 iunie 2016 suspendarea Mariei Sharapova pentru doi ani, incepand cu 26 ianuarie, data primului test pozitiv.La 4 octombrie 2016, Tribunalul de Arbitraj Sportiv a redus la 15 luni suspendarea de doi ani dictata de Federatia Internationala de Tenis jucatoarei ruse Maria Sharpova pentru dopaj.Primul turneu la care Maria va evolua este cel de la Stuttgart (24-30 aprilie). Competitia din Germania a fost castigata de "Masha" in trei randuri: 2012, 2013 si 2014.