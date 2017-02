ATP Dubai: Tecau si Rojer s-au calificat in sferturile probei de dublu

Tecau si Rojer s-au impus cu 7-6 (2), 6-1 in fata cuplului Mate Pavic (Croatia)/Alexander Peya (Austria), dupa 64 de minute de joc.Cuplul romano-olandez, semifinalist in 2015 la Dubai, si-a asigurat un cec de 19.860 dolari si 90 de puncte ATP, urmand sa joace in faza urmatoare contra invingatorilor din partida Lucas Pouille (Franta)/Fernando Verdasco (Spania) - Philipp Kohlschreiber/Florian Mayer (Germania).Marti, in primul tur la dublu, Florin Mergea si sarbul Viktor Troicki vor infrunta cuplul Karen Haceanov (Rusia)/Benoit Paire (Franta).Marius Copil (124 ATP) s-a calificat, luni, pe tabloul principal de simplu de la Dubai, dupa ce l-a invins in ultimul tur al calificarilor pe Andreas Seppi (Italia - locul 72 ATP). Copil il va intalni in runda inaugarala pe germanul Jan-Lennard Struff (26 ani, 59 ATP).