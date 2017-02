​ATP Dubai: Marius Copil, pe tabloul principal - Victorie superba cu Andreas Seppi

Copil a castigat in doua seturi, scor 7-5, 7-6(2), meciul s-a intins pe durata a 94 de minute.Marius a bifat, printre altele, 19 asi si a salvat singura minge de break pe care a avut-o Seppi. Italianul era in 2013 pe locul 18 in ierarhia ATP.Pentru calificarea pe tabloul principal de la Dubai, Marius Copil va primi 17.980 de dolari si 20 de puncte in ierarhia ATP de simplu.Dubai Duty Free Tennis Championship (din categoria "500") se disputa in perioada 27 februarie - 4 martie 2017. Suprafata de joc este hard (outdoor). Principalii favoriti ai intrecerii sunt Andy Murray, Stanislas Wawrinka, Roger Federer si Gael Monfils. In 2016, trofeul a fost castigat de Stanislas Wawrinka. Prima editie a intrecerii a avut loc in anul 1993.