Jo-Wilfried Tsonga a castigat pentru a treia oara turneul ATP de la Marsilia

A fost a doua confruntare dintre cei doi jucatori, precedenta intalnire fiind castigata tot de Tsonga, in 2016, in optimile turneului Masters de la Monte Carlo.Tsonga a cucerit astfel al doilea titlu consecutiv din acest an, dupa cel obtinut in urma cu o saptamana la Rotterdam (Olanda).Jucatorul francez, in varsta de 31 ani, s-a mai impus de doua ori in cariera sa in competitia de la Marsilia, in 2009 si 2013, avand acum in palmares 14 titluri ATP.Tsonga va primi 250 de puncte ATP pentru succesul de la Marsilia si un cec in valoare de 110.655 de euro, in timp ce Pouille va fi rasplatit cu 150 de puncte ATP si 58.250 de euro.Gratie performantei de la Marsilia, Tsonga va urca pe locul sapte in ierarhia mondiala, iar Lucas Pouille va face un salt de doua pozitii, pana pe 15.