Timea Babos a castigat turneul WTA de la Budapesta

Timea Babos s-a impus cu scorul de 6-7 (4), 6-4, 6-3. Partida a durat doua ore si 20 de minute.Babos si-a trecut in palmares al doilea titlu WTA din cariera, dupa cel obtinut la Monterrey, in 2012. Timea a invins-o in finala pe Alexandra Cadantu.In urma acestui rezultat, scorul intalnirilor directe a devenit 2-1 pentru jucatoarea din Cehia.La turneul de la Budapesta a participat pe tabloul principal si Sorana Cirstea, eliminata in primul tur(scor 3-6, 2-6 cu Karina Witthoeft, locul 83 WTA) .