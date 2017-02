​WTA Dubai: Elina Svitolina a castigat turneul dupa ce a invins-o pe Caroline Wozniacki

Svitolina s-a impus intr-o ora si 28 de minute.A fost a doua intalnire dintre cele doua jucatoare, precedenta confruntare fiind castigata tot de Svitolina, in 2016, la Miami, scor 5-7, 6-4, 7-6 (1).Sportiva ucraineana a cucerit al doilea trofeu din acest an, dupa cel obtinut in Taiwan, la 5 februarie. Svitolina si-a trecut in palmares al saselea titlu din cariera.Elina Svitolina va primi $487,245 si 900 de puncte in ierarhia WTA, in timp ce Caroline Wozniaki va incasa $243,621 si 585 de puncte WTA.In semifinale, Svitolina s-a impus cu scorul de 6-3, 7-6 (3) in fata lui Angelique Kerber, favorita 1 si locul doi WTA. Germanca ar fi revenit pe prima pozitie in ierarhia mondiala, pe care a ocupat-o in perioada 12 septembrie 2016 - 30 ianuarie 2017, daca ar fi castigat turneul de la Dubai.