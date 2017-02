WTA Dubai: Dominika Cibulkova (favorita trei), eliminata in turul doi

Caroline Garcia (cap de serie numarul 15) a parasit si ea turneul: a fost depasita de Monica Puig (campioana de la Jocurile Olimpice), scor 6-1, 4-6, 6-2.4-Agnieszka Radwanska - Elise Mertens 6-3 6-2Ana Konjuh 12-Samantha Stosur 6-4 6-3Wang Qiang - Ons Jabeur 6-3 6-1Catherine Bellis - Laura Siegemund 7-5 7-6(3)Ekaterina Makarova - 3-Dominika Cibulkova 6-2 4-6 6-2Monica Puig - 15-Caroline Garcia 6-1 4-6 6-28-Elena Vesnina - Misaki Doi 6-2 7-5"Dubai Duty Free Tennis" se disputa in perioada 19-25 februarie 2017. Competitia face parte din categoria "Premier", avand premii totale in valoare de $2,365,250. Ultima castigatoare a fost Sara Errani (in 2016), in timp ce in 2015 trofeul a fost cucerit de Simona Halep (6-4, 7-6(4) cu Karolina Pliskova).Primele trei favorite ale turneului sunt Angelique Kerber, Karolina Pliskova si Agnieszka Radwanska. Castigatoarea va primi $487,245 si 900 de puncte in ierarhia WTA, in timp ce finalista va incasa $243,621 si 585 de puncte WTA.