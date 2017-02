WTA Budapesta: Ana Bogdan, eliminata in ultimul tur al calificarilor

Bogdan a fost invinsa, in ultimul tur al calificarilor, cu scorul de 6-4, 6-3, dupa o ora 19 minute, de Anna Blinkova (Rusia), favorita 12 in calificari si pozitia 148 in ierarhia mondiala.Pentru performanta reusita la Budapesta, Ana Bogdan va primi 12 puncte WTA si un cec in valoare de 1.020 de dolari.Pe tabloul principal de la Budapesta se afla Sorana Cirstea, cap de serie numarul 4 si locul 67 WTA, care o va intalni, in runda inaugurala, pe Carina Witthoeft (Germania), pozitia 83 in clasamentul mondial, informeaza News.ro.