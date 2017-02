Jucatorul perfect in viziunea lui David Ferrer: "Admir educatia lui Rafael Nadal si eleganta lui Roger Federer"

"Despre Rafa, educatie, despre Roger, eleganta si fair-play pentru Djokovic. Despre Murray, talent. Si pentru Ferrer... determinare", spune numarul 29 in clasamentul ATP. "Este adevarat ca m-am casatorit, dar viata mea nu s-a schimbat. Rezultatele mele in tenis s-au schimbat. Pe masura ce trec anii, lupti mai mult, dar daca ai ambitia sa castigi titluri, vei reusi", a spus David Ferrer, potrivit tennisworld."Sunt niste motive in spate, dar am fost surprins de aceasta decizie deoarece dupa accidentare Rafa a revenit la un nivel inalt si Toni reprezinta o piesa fundamentala in jocul si in echipa sa. De asemenea, este si Carlos Moya cu el", a spus David Ferrer. "Vom vedea, multe lucruri se pot intampla. Ei se ajuta mult unul pe celalalt si comentariile lui Toni m-au surprins", a mai spus Ferrer.Toni Nadal a anuntat la inceputul lunii februarie ca nu va mai face parte din echipa nepotului sau, Rafael, din 2018.''Incepand cu anul 2018, nu il voi mai urma pe Rafael in circuitul profesionist si ma voi consacra, in mod exclusiv, pe academia noastra de tenis'', a spus Toni Nadal pentru tennisitaliano.it.De-a lungul carierei, David Ferrer a castigat 26 de titluri si a disputat alte 25 de finale. Cea mai mare performanta la un turneu de Grand Slam este finala de la Roland Garros, in 2013. Spaniolul a fost invins in ultimul act de Rafael Nadal. La editia din 2012 a turneului de la Roland Garros, David Ferrer fusese eliminat in semifinale tot de Nadal. A mai ajuns de doua ori in semifinalele Australian Open (2011 si 2013) si de doua ori in penultimul act la US Open (2007 si 2012). In 2012, Ferrer si-a trecut in palmares turneul Masters de la Paris. De asemenea, el a facut parte din echipa de Cupa Davis a Spaniei care a castigat finala in 2008, 2009 si 2011.