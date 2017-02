Jo-Wilfried Tsonga a castigat turneul ATP de la Rotterdam

Jo a avut nevoie de trei seturi pentru a castiga trofeul, scor 4-6, 6-4, 6-1. Meciul a durat o ora si 56 de minute.Tsonga va primi 500 de puncte pentru succesul de la Rotterdam si un cec in valoare de 371.620 de euro. De cealalta parte, Goffin va fi cu 300 de puncte mai "bogat" in ierarhia ATP si va incasa si 182.185 de euro.A fost al 13-lea titlu din cariera pentru Jo-Wilfried, jucator in varsta de 31 de ani.