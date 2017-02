​WTA Dubai: Irina-Camelia Begu, invinsa din runda inaugurala

Inceputul de an nu este unul tocmai fast pentru Irina, jucatoare care nu se regaseste. Begu nu a avut ritm in meciul de duminica, a gresit mult atat cu forehand-ul cat si cu reverul, iar limbajul corpului a transmis o stare vadita de neincredere.Anastasija a avut nevoie de o ora si 22 de minute pentru a castiga si pentru a se califica in turul doi al competitiei cu premii totale in valoare de 2.666.000 de dolari.Pentru participarea in primul tur al probei de simplu, Irina va primi 7.335 de dolari si un punct WTA.Begu se afla inscrisa si pe tabloul de dublu, acolo unde va face pereche cu Daria Kasatkina (Rusia). Cele doua vor intalni in primul tur dublul Katerina Bondarenko/Elina Svitolina (Ucraina).