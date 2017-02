Johanna Konta, viitoare adversara a Romaniei in FedCup, s-a retras de la turneul de la Dubai

Johanna ar fi trebuit sa fie cap de serie numarul sase la competitia din Dubai."Imi pare foarte rau ca trebuie sa ma retrag de la Dubai. Am venit aici cu intentia de a juca si sunt foarte trista ca nu pot sa debutez aici, insa sanatatea este importanta si sezonul este lung" - Johanna Konta, citata de News.ro.Johanna Konta a jucat saptamana trecuta pentru echipa Marii Britanii in Estonia, intr-o disputa contand pentru Grupa I a Zonei Euro-africane.Britanicele s-au calificat in play-off-ul pentru Grupa Mondiala II, acolo unde se vor duela cu Romania pe 22 si 23 aprilie.