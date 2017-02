Karolina Pliskova a castigat turneul WTA de la Doha

Finala a durat o ora si 20 de minute, Karolina castigand in minimum de seturi, scor 6-3, 6-4. Este prima victorie a Karolinei in meciurile directe cu Wozniacki, daneza conducand in acest moment cu 3-1.Jucatoarea din Cehia are parte de un debut foarte bun de an, bilantul ei pana acum fiind de 11 victorii si o singura infrangere. Karolina a castigat deja doua turnee in acest an: Brisbane si Doha (n.r. are opt castigate in toata cariera). Singura infrangere din 2017 a fost suferita in sferturile de la Australian Open: invinsa de Mirjana Lucic-Baroni.Karolina Pliskova va incasa $132,740 si 470 de puncte WTA pentru victoria de la Doha, in timp ce Caroline Wozniacki va primi $70,880 si 305 puncte WTA.In 2014, castigatoarea trofeului a fost Simona Halep (cap de serie numarul sapte la acel moment): 6-2, 6-3 in finala cu Angelique Kerber.