Tig a fost depasita, in ultimul tur al calificarilor, cu scorul de 6-7(3), 6-3, 6-4, dupa doua ore si 35 de minute, de Elise Mertens (Belgia), a treia favorita a calificarilor si pozitia 81 in ierarhia mondiala.Pentru performanta reusita la Dubai, Patricia Maria Tig va primi 20 de puncte si un cec in valoare de 4.080 de dolari, informeaza News.ro.