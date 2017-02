Invinsa in semifinalele de la Doha, Dominika Cibulkova a ratat sansa de a o depasi pe Simona Halep in clasamentul WTA

Simona nu participa la competitii in aceasta luna din cauza unei accidentari la genunchi.Dominika Cibulkova a ratat si in urma cu doua saptamani sansa de a o depasi pe Halep. Si atunci Cibulkova avea nevoie de o calificare in ultimul act, la Sankt Petersburg, pentru a o intrece pe Halep. Insa jucatoarea de pe locul 5 mondial a pierdut in semifinale, in fata sportivei din Kazahstan Iulia Putintseva.O alta jucatoare care putea sa o depaseasca pe Halep era Agnieszka Radwanska, locul 6 WTA, insa poloneza a fost eliminata in optimi de daneza Caroline Wozniacki, locul 18 WTA.