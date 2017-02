​WTA Doha: Dominika Cibulkova, la o victorie distanta de locul 4 in clasamentul mondial

Aceeasi situatie s-a inregistrat in urma cu doua saptamani. Si atunci Cibulkova avea nevoie de o calificare in ultimul act, la Sankt Petersburg, pentru a o intrece pe Halep. Insa jucatoarea de pe locul 5 mondial a pierdut in semifinale, in fata sportivei Iulia Putinteva (Kazahstan).La Qatar Open, Cibulkova, a treia favorita, va evolua in faza urmatoare cu invingatoarea dintre chinezoaica Shuai Zhang, locul 31 WTA si Karolina Pliskova din Cehia, locul 3 WTA si cap de serie numarul 2.O alta jucatoare care putea sa o depaseasca pe Halep era Agnieszka Radwanska, locul 6 WTA, insa poloneza a fost eliminata in optimi de daneza Caroline Wozniacki, locul 18 WTA. Astfel, Halep nu poate pierde in aceasta saptamana decat o pozitie in ierarhia WTA.