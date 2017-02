​WTA Doha: Angelique Kerber, invinsa de Daria Kasatkina in optimi

In urma acestui rezultat, scorul intalnirilor directe a devenit 2-1 in favoarea jucatoarei din Rusia. Daria Kasatkina s-a mai impus in fata lui Angelique Kerber chiar la inceputul acestui an, in optimile turneului de la Sydney. Rusoaica a castigat in doua seturi, scor 7-6(5), 6-2.In runda inaugurala, Kasatkina trecuse de Irina-Camelia Begu , scor 3-6, 6-1, 7-5. Kerber a fost acceptata direct in turul al doilea al turneului de la Doha (Qatar).In sferturile de finala, Daria Kasatkina se va duela cu Monica Puig (Puerto Rico, locul 47 WTA), care a beneficiat in optimi de abandonul kazahei Yulia Putintseva (27 WTA), la scorul de 6-2, 4-6, 2-1.Darya Kasatkina - 1-Angelique Kerber 6-4 0-6 6-4Samantha Stosur - 8-Barbora Strycova 6-3 3-6 6-42-Karolina Pliskova - Caroline Garcia 7-5 6-4Lauren Davis - 6-Elena Vesnina 7-5 6-2Qatar Total Open se disputa in perioada 13-18 februarie 2017. Face parte din categoria "Premier", are loc pe suprafata hard, iar premiile sunt in valoare totala de $710,900. Ultima castigatoare a competitiei este Carla Suarez Navarro (2016), iar la dublu Yung-Jan Chan/Hao-Ching Chan.In 2014, castigatoarea trofeului a fost Simona Halep (cap de serie numarul sapte la acel moment): 6-2, 6-3 in finala cu Angelique Kerber.Castigatoarea turneului "Premier" va incasa $132,740 si 470 de puncte WTA, in timp ce finalista va primi $70,880 si 305 puncte WTA.