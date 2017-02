Simona Halep: "Voi juca cu Marea Britanie chiar daca nu imi va trece accidentarea la genunchi"

va avea loc in zilele de 22 si 23 aprilie, in Romania."Cu siguranta voi juca la Fed Cup. Chiar daca nu imi trece genunchiul, voi juca. Imi doresc foarte mult sa fac parte din echipa Romaniei si sa joc. A fost foarte greu sa stau in tribuna cu Belgia, mereu e greu cand esti spectator. Mi-am dorit ca fetele sa castige. Le felicit pe fete chiar daca nu au castigat, au dat tot ce au putut. Au avut niste meciuri dramatice si cred ca am avut si ghinion. Monica si Sorana au facut pereche la dublu, ne-au aratat ca joaca bine impreuna. Iar atunci cand este nevoie de o echipa puternica ele sunt acolo sa joace si sa castige" -"Va fi un meci dificil cu Marea Britanie, Konta (n.r. Johanna Konta) joaca bine, este in top 10. La fel si Watson (n.r. Heather Watson) joaca si ea foarte bine. Dupa cum se stie in Fed Cup este diferit fata de turneele celelalte. Va fi greu, dar e bine ca vom juca acasa si vom avea sprijin din partea unui public numeros. Eu as prefera sa fie meciul in Bucuresti. Este bine aici, suntem acasa si este mult mai comod pentru noi" -"Este o perioada grea pentru mine, este prima in care am o accidentare adevarata. In trecut am mai avut accidentari, dar minore. Acum este o accidentare mai mare, dar nu este grava, adica nu este aproape de operatie. Este doar o inflamatie si imi trebuie timp ca sa ma recuperez. Nimeni nu poate sa imi spuna cand voi fi din nou 100% apta, eu fac insa tot ce pot sa imi accelerez recuperarea. Ea consta in pauza si tratament, mai exact fizioterapie si exercitii zilnic pentru intarirea muschilor de langa genunchi. Acum ma gandesc sa prelungesc pauza pana ma voi face bine, nu stiu insa ce va fi. Mai am timp destul pana la Indian Wells, dar nu stiu ce sa spun acum pentru ca nu stiu cum evolueaza lucrurile" -"Ea este o jucatoare foarte ambitioasa, munceste foarte mult asa cum a facut-o mereu. Eu imi doresc sa mai joc impotriva ei inca o data. Sper sa castig impotriva ei, ar fi visul meu" -Numarul 4 WTA a participat miercuri la un eveniment de promovare a campaniei "Fii in inima lor pe viata!" a asociatiei Salvati Copiii Romania pentru sustinerea cauzei copiilor nascuti prematur.