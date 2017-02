WTA Doha: Irina Camelia Begu, eliminata in turul intai de Daria Kasatkina

Meciul s-a intins pe durata a doua ore si 23 de minute. Irina a avut nevoie sa loveasca de multe ori pana a castiga punctul, lucru care a dus usor-usor la o uzura fizica, dar si mentala. Begu a comis multe erori cu dreapta, atunci cand a incercat sa atace in cross, in timp ce adversara a asteptat momentul potrivit pentru a ataca (a trimis in mare parte la siguranta, iar Irina a fost cea care a comis erorile).Begu va primi $6,925 si un punct WTA pentru participarea in primul tur al competitiei.A fost a patra intalnire intre cele doua jucatoare, scorul la general fiind acum 3-1 pentru Daria.Qatar Total Open se disputa in perioada 13-18 februarie 2017. Face parte din categoria "Premier", are loc pe suprafata hard, iar premiile sunt in valoare totala de $710,900. Ultima castigatoare a competitiei este Carla Suarez Navarro (2016), iar la dublu Yung-Jan Chan/Hao-Ching Chan.In 2014, castigatoarea trofeului a fost Simona Halep (cap de serie numarul sapte la acel moment): 6-2, 6-3 in finala cu Angelique Kerber.Primele patru favorite la "Qatar Total Open" sunt Angelique Kerber (1), Karolina Pliskova (2), Dominika Cibulkova (3) si Agnieszka Radwanska (4).Castigatoarea turneului "Premier" va incasa $132,740 si 470 de puncte WTA, in timp ce finalista va primi $70,880 si 305 puncte WTA.