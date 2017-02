Boris Becker: "Maria Sharapova merita o a doua sansa"

Sharapova (29 ani), castigatoarea a cinci turnee de Grand Slam, a fost depistata pozitiv la meldonium in ianuarie 2016, cu ocazia Australian Open, fiind suspendata pentru doi ani de catre Federatia Internationala de Tenis (ITF). Sanctiunea a fost ulterior redusa la 15 luni in luna octombrie, in urma apelului inaintat de jucatoarea rusa la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).Becker, triplu castigator al turneului de la Wimbledon, considera corecta decizia de a i se permite sarapovei sa revina in sport si spera ca intoarcerea acesteia nu va genera probleme în vestiar."In principiu sunt pentru a doua sansa. Ea si-a platit datoriile, a fost suspendata pentru o perioada destul de lunga. Nu stiu cum vor reactiona celelalte jucatoare, depinde de ele. Fiecare are propria sansa. Sa speram ca atmosfera va fi buna. Putem merge mai departe si sa avem un circuit feminin foarte bun", a mai spus germanul.In ciuda cazului de dopaj al Mariei Sharapova, Becker crede ca tenisul este un sport curat, iar sistemul de testare functioneaza asa cum trebuie."Cred ca cea mai mare parte a jucatorilor sunt responsabili. Daca te uiti la circuitul masculin, nu exista niciun jucator din top 100 care sa nu fie curat, iar în circuitul feminin cred ca Maria este exceptia, celelalte jucatoare de tenis fiind curate. Tenisul este un sport olimpic, asa ca testele sunt foarte severe, iar sanctiune sunt puternice. Cred ca sistemul functioneaza", a conchis Boris Becker.Fostul tenisman german l-a antrenat timp de trei ani pe jucatorul sarb Novak Djokovic, colaborarea dintre cei doi incetand in luna decembrie a lui 2016.