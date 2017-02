Florin Mergea se desparte pentru moment de Dominic Inglot, partenerul sau de dublu

"Din pacate, in perioada imediat urmatoare, din cauza clasamentului combinat alaturi de Dominic, sunt nevoit sa joc cu alti parteneri. Astfel, la turneul de la Dubai voi evolua alaturi de Viktor Troicki, urmand ca la Indian Wells si Miami sa caut in continuare pe cineva in primii 30 pentru a putea intra. Imi doresc foarte mult sa reiau colaborarea cu Dom pentru sezonul de zgura, dar va depinde, din nou, de clasamentul lui in acel moment si daca vom putea intra impreuna'' -Inglot ocupa locul 44 in clasamentul mondial de dublu in acest moment.In acest an, bilantul celor doi este unul modest, 5 victorii si 5 esecuri, suspendarea parteneriatului venind dupa ce Mergea si Inglot au fost invinsi de neasteptat de olandezii Tallon Griekspoor/Niels Lootsma, cu 4-6, 6-3, 13-11, in calificarile turneului de la Rotterdam.Cea mai buna evolutie din acest an s-a inregistrat la Australian Open, unde Mergea si Inglot au ajuns pana in optimile de finala.