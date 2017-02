Romania a coborat pe locul 14 in clasamentul Fed Cup

a fost invinsa de Belgi a cu scorul de 3-1, in weekend, la Bucuresti, in primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup si va juca impotriva Marii Britanii in barajul de mentinere in al doilea esalon valoric al competitiei. Belgia a urcat doua pozitii dupa victoria de la Bucuresti si se afla pe locul 12.Marea Britanie a urcat o treapta si se afla acum pe 22.Cehia, detinatoarea Cupei Federatiei, conduce detasat in clasament, fiind urmata de Franta si Rusia.* in paranteza, locul ocupat anterior1 (1). Cehia 38.425 puncte2 (2). Franta 13.1253 (4). Rusia 10.8304 (7). Elvetia 10.097,55 (8). Belarus 9.0406 (3). Germania 8.9207 (4). SUA 8.6758 (5). Olanda 6.4459 (6). Italia 6.24510 (9). Spania 4.78011 (13). Ucraina 4.06012 (14). Belgia 3.98513 (15). Slovacia 3.42514 (12). Romania 3.31515 (11). Australia 2.77016 (17). Canada 2.77017 (24). Serbia 2.41518 (18). Polonia 2.41019 (16). Taiwan 2.21020 (19). Argentina 2.157,521 (20). Paraguay 2.02522 (23). Marea Britanie 1.977,523 (27). Kazahstan 1.787,524 (22). Croatia 1.722,525 (28). Japonia 1.717,5 etc.