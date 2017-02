Ilie Nastase: "Este bine ca jucam acasa, dar Marea Britanie este un adversar dificil"

"Este bine pentru noi ca jucam acasa, dar puteam sa intalnim si adversare mai accesibile. Marea Britanie este un adversar dificil, au o jucatoare de Top 10, dar eu sunt convins ca in Romania, cu toate fetele sanatoase si apte de joc, noi avem prima sansa. Dar, repet, nu va fi usor" -Romania va intalni, pe teren propriu, Marea Britanie, in barajul pentru mentinerea/retrogradarea in/din Grupa a II-a Mondiala a Cupei Federatiei, s-a stabilit in urma tragerii la sorti efectuate, marti, la Londra, la care formatia tricolora a fost cap de serie.Cele mai importante jucatoare britanice sunt Johanna Konta, locul 10 WTA, Heather Watson, locul 72 WTA, si Naomi Broady, locul 103 WTA.Partidele vor avea loc la 22 si 23 aprilie, in Romania.Romania a ajuns la baraj dupa ce a pierdut, duminica, intalnirea cu Belgia, cu scorul 1-3. Marea Britanie a ajuns in play-off dupa ce a jucat in Grupa I a Zonei Euro-africane.