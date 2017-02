FedCup: Romania, duel cu Marea Britanie pentru mentinerea in Grupa II mondiala a competitiei

Cap de serie la tragerea la sorti, Romania va intalni Marea Britanie in zilele de 22 si 23 aprilie 2017. Tara noastra va fi gazda partidelor.Cea mai importanta jucatoare a echipei adverse este, fara indoiala, Johanna Konta, locul 10 WTA in acest moment. Urmeaza apoi, conform ierarhiei WTA, Heather Watson (locul 72 WTA) si Naomi Broady (locul 103 WTA). Din echipa de Fed Cup mai fac parte Laura Robson (209 WTA) si Jocely Rae (96 WTA la dublu).Pana in data de 16 martie anul curent, Romania trebuie sa anunte la ITF orasul (sala) in care se va disputa meciul cu Marea Britanie. Conform gazetarilor britanici, este de asteptat ca tara noastra sa organizeze disputele pe zgura, suprafata care nu este pe placul jucatoarelor britanice (dar le convine sportivelor noastre).Marea Britanie nu a cucerit niciodata trofeul, desi a disputat nu mai putin de patru finale de-a lungul timpului: 1967, 1970, 1972 si 1981.Jurnalistii de la Sportinglife vorbesc despre o tragere la sorti de "cosmar" pentru Marea Britanie. Acestia aduc drept argument principal prezenta in echipa Romaniei a unor jucatoare din prima parte a ierarhiei WTA: Simona Halep (4), Irina-Camelia Begu (28) si Monica Niculescu (39).Serbia - AustraliaTaiwan - ItaliaCanada - KazahstanFranta - SpaniaRusia - BelgiaGermania - UcrainaSlovacia - OlandaBelarus - ElvetiaSUA - CehiaFinala Fed Cup 2017 se va disputa in zilele de 11 si 12 noiembrie 2017.