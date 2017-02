FedCup: Romania, cap de serie - Taiwan, Marea Britanie, Serbia sau Kazahstan, posibilii adversari

Echipa Romaniei va fi cap de serie numarul doi la tragerea la sorti care va avea loc la sediul ITF de la Londra.Printre posibilii adversari ai Romaniei se numara Taiwan, Marea Britanie, Serbia sau Kazahstan.Barajul de mentinere in Grupa II principala a FedCup va avea loc in zilele de 22 si 23 aprilie 2017. Pe langa Romania, din urna capilor de serie mai fac parte Italia (1), Australia (3) si Canada (4).Romania a ajuns in situatia de a disputa un baraj de mentinere in Grupa II mondiala a FedCup, dupa ce a pierdut partida cu Belgia (scor 1-3).