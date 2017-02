Alexander Zverev, invingator la Montpellier si la simplu si la dublu

La simplu, Alexander Zverev l-a invins in finala pe francezul Richard Gasquet, favoritul numarul trei, scor 7-6 (4), 6-3. In varsta de 19 ani, Zverev si-a trecut in palmares al doilea titlul ATP, dupa cel obtinut la Sankt Petersburg, in septembrie 2016.Zverev a devenit primul jucator care se impune si la simplu si la dublu la aceeasi editie a unui turneu, dupa Lleyton Hewitt, care a reusit aceasta performanta in 2014, la Newport.In varsta de 29 de ani, Mischa Zverev a castigat al treilea sau titlu ATP la dublu, dupa cele obtinute alaturi de rusul Mikhail Youzhny la Tokyo si Halle (ambele in 2008). Pentru Alexander Zverev a fost primul trofeu la dublu.