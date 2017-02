Ilie Nastase, dupa esecul Romaniei in FedCup: "Meciul cu Belgia s-a pierdut la doua-trei puncte. In aprilie vom avea pretentii sa castigam"

"Meciul s-a pierdut la 2-3 puncte. Iar cand se pierde asa nu ai ce sa reprosezi cuiva. Nici Monica nu a pierdut meciul, nici alta jucatoare, asa s-a intamplat. Eu sunt mai suparat pentru mine, nu pentru ele. In aprilie insa vom avea echipa completa, va reveni si Simona Halep si atunci o sa avem pretentii sa castigam. Eu am spus de la inceput ca nu conteaza locurile din clasamentul mondial. Nici la fete, nici la baieti. S-au pierdut meciurile la un punct-doua diferenta daca ne uitam pe statistica. Asa zici ca au pierdut... da, au pierdut, dar foarte strans. Au fost meciuri foarte disputate, iar echipa Belgiei este foarte puternica. Am pierdut la mustata, iar cand pierzi asa nu ai ce sa reprosezi nimanui. Cand am mai avut noi atatea fete in prima suta? Si atunci de ce ne plagem? E ciclul lor, sunt fetele mai bune ca baietii, eu zic sa le sustinem. Avem o echipa buna, fetele s-au batut. Avem valoare, dar nu am jucat cu o echipa rea. Belgia are o echipa tanara care va ajunge departe","S-au jucat meciuri de peste trei ore in sala, la fete, deci s-a luptat, meciurile nu au fost pierdute usor. Ar trebui ca meciurile de Fed Cup sa se joace in trei zile, ca la baieti. Pentru ca sunt fete, nu pot sa joace asa... Daca joaca intr-o zi trei ore si ceva, apoi inca trei ore si apoi la dublu, nu prea merge. Ar trebui schimbata treaba asta. In trei zile mai merge insa. Uite ca belgianca (n.r. Yanina Wickmayer) nu a mai putut sa joace azi dupa meciul de ieri", a afirmat capitanul nejucator."Eu am fost doar pe scaun acolo sa incurajez fetele. Echipa are un antrenor (n.r. Alina Tecsor). Eu ce sfaturi sa le dau in timpul meciurilor? Eu doar sa le incurajez in momentele dificile pentru ca stiu care sunt momentele alea, am jucat si eu putin. Dar fetele stiu sa joace tenis. E important insa sa fie cineva care sa te impinga atunci cand e nevoie. Eu o sa raman si in aprilie, pentru ca ele merita sa ma aiba, si invers. Atmosfera e frumoasa la Fed Cup... e diferita fata de cea de la Cupa Davis. Ele sunt mai apropiate, sufera mai mult ca baietii cand pierd", a mai adaugat Nastase, aflat la prima experienta in postura de capitan nejucator al echipei de Fed Cup.Monica Niculescu vs Kirsten Flipkens 3-6, 4-6Sorana Cirstea vs Yanina Wickmayer 6-7(4), 7-5, 5-7Irina-Camelia Begu vs Elise Mertens 6-3, 5-7, 5-7Monica Niculescu/Sorana Cirstea vs Kirsten Flipkens/Maryna Zanevska 6-2, 6-0Belgia va juca baraj pentru promovarea in Grupa Mondiala a Fed Cup, iar Romania va juca unul de mentinere in Grupa Mondiala II, pe 22-23 aprilie.